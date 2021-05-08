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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشكل لجانا بالمراكز لمنع ظاهرة التسول بالشوارع

محافظ قنا
محافظ قنا

 

 

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: ٢ من الإدارة الإجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الإجتماعى والاخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة.

 


و أوضح محافظ قنا، بأن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المركز لمنع ظاهرة إنتشار المتسولين وإستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة و إرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.

 

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و أشار محافظ قنا، إلى أن اللجان المشكلة سوف تبدأ أعمالها بداية من الغد بالتنسيق مع أقسام الشرطة بالمراكز.


وأضاف محافظ قنا، بأن الإنتشار غير المبرر لظاهرة التسول بشوارع المحافظة يشير إلى أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أى مبالغ حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

 

و أكد الداودى، بأن هذا الإجراء يأتي فى إطار جهود محافظة قنا للقضاء على ظاهرة التسول و منع إستغلال الأطفال فى  أعمال غير مشروعة.

 

 

 

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