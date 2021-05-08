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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالروح والدم نفديك يا أقصى.. هتافات داخل القدس المحتلة ضد الاحتلال.. فيديو

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، شريط فيديو للهتافات داخل القدس المحتل من قبل المرابطين.

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ردد المرابطون في القدس هتافات داخل المسجد ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، قائلين: "بالروح والدم نفديك يا أقصى".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 13 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات داهمت عددا من المنازل في البلدة القديمة، وفي أحياء الصوانة، العيسوية، راس العامود، وسلوان، واعتقلت 13 فلسطينيا، كما داهمت منزل مسؤول الشبيبة الفتحاوية في العيسوية، ولكنها لم تجده في المنزل.

 

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التصعيد القائم في مدينة القدس، مشيرا إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف.

 

أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان أصدره اليوم السبت عن قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف، مضيفا: "العنف والتحريض غير مقبولين، وينبغي ملاحقة المسؤولين عنهما من جميع الأطراف".

 

وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي يحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة في القدس، مشددا على ضرورة تفادي أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك وفقاً لصحيفة "روسيا اليوم".

القدس المحتل الاحتلال الاسرائيلي الاتحاد الأوروبي الأراضي الفلسطينية المحتلة الشيخ جراح

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