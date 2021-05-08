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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البند الثامن ينقذ عبدالله السعيد من غرامة الأهلي .. مستند

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مخرج وحيد بمكن عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز من إلغاء عقوبة الغرامة 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي.

 

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما لصالح النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد نجم نادى بيراميدز بـ 2 مليون دولار بعد إنتقاله من نادي أهلي جدة السعودي إلى الدورى المصري.

 

كان عبدالله السعيد انتقل من نادى أهلى جدة السعودى إلى نظيره نادى بيراميدز وسبقها رحلة احترافية قصيرة إلى الدوري الفنلندي.

 

قال المصدر ذاته إن البند الثامن في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي ونظيره أهلي جدة السعودي وعبدالله السعيد نص على أنه فى حال نشوب نزاع بين الأطراف يتم اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”

 

أضاف: النادى الأهلي بالفعل لجأ إلى الفيفا وتم رفض الشكوى الخاصة به ضد عبدالله السعيد وعاد مجددا إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي وحصل على حكم بتغريم اللاعب 2 مليون دولار.

 

استطرد: فى النهاية الحكم الصادر بتغريم نجم بيراميدز ومنتخب مصر الوطني ملزم وفقا للقواعد الوطنية ولكن من حق عبدالله السعيد الطعن على الحكم أمام المحكمة الدولية لإلغاء العقوبة استنادا إلى البند الثامن فى العقد المبرم بين الأهلي وأهلي جدة السعودي واللاعب نفسه.


 

 

يذكر أن الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم أصدرت حكما يقضي بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بدفع مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي  أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد. 

 

وكان النادي الأهلي كلف الراحل حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي باتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه، وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد أحقية النادي الأهلي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

 

 

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