البند الثامن ينقذ عبدالله السعيد من غرامة الأهلي .. مستند
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مخرج وحيد بمكن عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز من إلغاء عقوبة الغرامة 2 مليون دولار لصالح النادي الأهلي.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما لصالح النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد نجم نادى بيراميدز بـ 2 مليون دولار بعد إنتقاله من نادي أهلي جدة السعودي إلى الدورى المصري.
كان عبدالله السعيد انتقل من نادى أهلى جدة السعودى إلى نظيره نادى بيراميدز وسبقها رحلة احترافية قصيرة إلى الدوري الفنلندي.
قال المصدر ذاته إن البند الثامن في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي ونظيره أهلي جدة السعودي وعبدالله السعيد نص على أنه فى حال نشوب نزاع بين الأطراف يتم اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”
أضاف: النادى الأهلي بالفعل لجأ إلى الفيفا وتم رفض الشكوى الخاصة به ضد عبدالله السعيد وعاد مجددا إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي وحصل على حكم بتغريم اللاعب 2 مليون دولار.
استطرد: فى النهاية الحكم الصادر بتغريم نجم بيراميدز ومنتخب مصر الوطني ملزم وفقا للقواعد الوطنية ولكن من حق عبدالله السعيد الطعن على الحكم أمام المحكمة الدولية لإلغاء العقوبة استنادا إلى البند الثامن فى العقد المبرم بين الأهلي وأهلي جدة السعودي واللاعب نفسه.
يذكر أن الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم أصدرت حكما يقضي بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بدفع مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد.
وكان النادي الأهلي كلف الراحل حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي باتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه، وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد أحقية النادي الأهلي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.