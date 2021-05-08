أحمد موسى: رئيس الكونغو يطرح مبادرة لحل أزمة سد النهضة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس جمهورية الكونغو يسعى لتبني مبادرة لحل أزمة السد الإثيوبي.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك كلام متداول عن مباردة يقدمها رئيس الاتحاد الإفريقي لحل قضية سد النهضة خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "رئيس الاتحاد الإفريقي يقوم بجولة في مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة السد الإثيوبي"، موضحا: "هناك معلومات تتحدث عن مبادرة أطلقها رئيس جمهورية الكونغو لحل هذه القضية".

وأكد: "موقف مصر من أزمة المياه أنها قضية وجودية وأن إثيوبيا لن تقدم على الملء الثاني بدون اتفاق".

