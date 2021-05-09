عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ضد الكسر ..تارا عماد بين الفضيحة وخسارة شقيقتها

صدى البلد

بعد حصول ملك (تارا عماد) على الملبغ المطلوب منها لتبرئتها من تهمة النسب التي وجهها ضدها زوجها، لشكه في بنوة مولودهما، تفاجئها شقيقتها سلمى، التي أُجبرت على دفع المبلغ، بطلبها قطع الصلة بينهما، وذلك ضمن أحداث مسلسل ضد الكسر الذي تشارك تارا في بطولته مع نيللي كريم.

لم تجد ملك أمامها حلاً سوى اللجوء لحبيبها السابق صلاح (مصطفى درويش) والأب الحقيقي لمولودها، ليساعدها في أزمتها، بحكم كونه محامياً، وذلك بالتلاعب في التقرير الطبي والدليل الوحيد على إثبات تهمة النسب عليها، ليساومها صلاح، بطلب مبلغ مالي كبير من شقيقتها سلمى (نيللي كريم).

فضيحة تارا عماد تساوي الملايين في ضد الكسر

عندها ينكشف السر الذي يجمع بين صلاح وسلمى، وهو تعاونهما سوياً في الماضي في تجارة العملة، والذي كانت نتيجته سجن صلاح واستفراد سلمى بحقيبة مليئة بمئات الآلاف من الدولارات، وهو ما يثير غضب ملك لكون سلمى السبب في تقرب صلاح منها وتورطها في علاقة معه، ويزيد من إصرارها على ذهاب سلمى إلى صلاح وتحقيق ما يريد.

وعندما تعلم سلمى أن المبلغ المطلوب 3 مليون جنيه، تستشيط غضباً، وبعد فترة من التفكير والاختفاء، لم تجد أمامها بداً من الاستسلام للأمر وتحقيق رغبة صلاح من أجل الحفاظ على سمعة أختها، ولكنها في المقابل طلبت من ملك طلباً صادماً بقطع صلتها بها.

ضد الكسر من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ويشارك في بطولته كل من محمد فرّاج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام اسماعيل. ويُعرض يومياً على قناة CBC، الساعة 10:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

مليون جنيه لقاء الخميسي نيللي كريم مصطفى درويش مسلسل ضد الكسر التقرير الطبي

موضوعات متعلقة

تامر بشير: «الطاووس» بداية انطلاقتي الفنية.. والتمثيل مع جمال سليمان متعة

أحمد مجدي يظهر وجهه الشرير لبنت السلطان

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكتشف مكان منصور السيوفي

نجيب زاهي زركش الحلقة 25.. يحيى الفخراني يصلي لهذا السبب

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10.. يوسف الشريف يكتشف تحورا جديدا للفيروس

خاص|على جهاز تنفس اصطناعي.. تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم

صابرين النجيلي تطرح أغنية لسه بخير عبر قناتها على يوتيوب

12 تصريحا للإعلامية عائشة عثمان.. أبرزها عن تشبيهها بالعروسة "باربي" ومشاركتها في فارس بلا جواز وعلاقتها بـ مصطفى قمر

ترشيحاتنا

ضل راجل الحلقة 27 .. ملك تعالج كابتن جلال وتهربه من المستشفى

لسبب مهم وخطير .. إيقاف تشغيل قطارات فائقة السرعة في بريطانيا

وزير شئون القدس يروي تفاصيل مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح.. فيديو

السعودية.. تدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه خميس مشيط

حمدوك: ندرس مبادرة رئيس الكونغو لحل أزمة سد النهضة

إجراءات حاسمة ضدهم.. كلية الشريعة بالأزهر ترصد تعليقات مسيئة لرئيس الجامعة عبر "فيس بوك"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

البنتاجون يعلن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (2)

عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش

د. هادي التونسي يكتب: لماذا نقلق ؟!

د.أحمد موافي يكتب: احذروا الوباء النفسي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ