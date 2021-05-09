تقارير تركية تكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية تركية عن تفاصيل إصابة مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق جالطة سراي، التي تعرض لها مساء أمس السبت، في لقاء بشكتاش بالدوري التركي.

وفاز جالطة سراي بنتيجة 3-1 على حساب بشكتاش في الجولة 40 للدوري التركي، وشارك مصطفى محمد بديلاً، ولكنه تعرض للإصابة قبل نهاية اللقاء.

وأكدت صحيفة (فاناتيك) التركية، أن مصطفى محمد تعرض لالتواء في كاحل قدمه اليسرى، وسيحصل على راحة من التدريبات غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين.



وأشارت إلى أن مصطفى محمد سيخضع لاختبار طبي غدًا الاثنين، لحسم موقفه من اللحاق بلقاء دينزلي سبور المقرر يوم الثلاثاء المقبل بالجولة قبل الأخيرة للدوري التركي.

ويحتل بشكتاش صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 81 نقطة وخلفه فنربخشة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة ثم جالطة سراي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وانضم مصطفى محمد إلى جالطة سراي في شهر ينايرالماضي على سبيل الإعارة قادماً من الزمالك لموسم ونصف الموسم.

أول تعليق من مصطفى محمد بعد الإصابة

علق النجم المصري مصطفي محمد عقب إصابته في المباراة التي جمعت فريقه جالاتا سراي مع نظيره بشكتاش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

ونشر مصطفي محمد مجموعة صور أخذت له أثناء الشجار الذي حدث، كتب معلقا من خلالها :"قدر الله وماشاء فعل .. الحمد لله علي كل ما يأتي من الله ".

وتعرض محترفنا المصري مصطفى محمد،، للإصابة في المباراة التي جمعت فريقه جالاتا سراي مع نظيره بشكتاش، في الجولة الأربعين لبطولة الدوري التركي.

وسقط مصطفى محمد على أرضية الملعب قبل نهاية المباراة مصابًا، بعد تدخل نيسيب أو يسال لاعب بشكتاش، العنيف عليه، وخرج مصابا وهو يبكي.

وتدخل الطاقم الطبي لفريق جالاتا سراي، ليقومون بإخراجه خارج الملعب على نقالة طبية، قبل نهاية المباراة.

وشارك مصطفى محمد في مباراة اليوم مع فريقه جالاتا سراي أمام بشكتاش كبديل لزميله فالكاو منذ الدقيقة 63



وحقق فريق جالطة سراي انتصارًا مهمًا على نظيره بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأربعين لبطولة الدوري التركي.

افتتح الهولندي ريان بابل التسجيل لـ جالطة سراي في الدقيقة 11 بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله جيدسون فيرنانديز، ليقوم باستلام الكرة بشكل رائع ويسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 42، أحرز الجزائري رشيد غزال هدف التعادل لـ بشكتاش من ضربة جزاء، لكن الكولومبي راداميل فالكو أحرز هدف التقدم لـ جالطة سراي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء أيضًا.

وفي الشوط الثاني، أكد أردا توران انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد جالطة سراي للنقطة 78 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بشكتاش عند 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.