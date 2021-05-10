رئيس قوى عاملة البرلمان: هناك خطوات جادة من الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن العمالة غير المنتظمة تمثل حيزا كبيرا ونريد دمجها فى العمالة المنتظمة، خاصة أنها تمثل المهن التى تتعامل باليومية، والتى ليس لديها دخل ثابت.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى كان له موقف داعم للعمالة غير المنتظمة، حينما وجه بدعم وصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة لحين انتهاء جائحة كورونا، ويوجد الآن تصنيف وحصر لجميع العمالة فى العاصمة الإدارية والعلمين.

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:يجب علينا تقديم الشكر لوزير القوى العاملة لقيامه بعمل وثائق تأمين للصيادين باعتبارهم يمثلون عمالة غير منتظمة، حيث جاء ذلك بناءً على تعليمات من الرئيس السيسى.

واختتم:لدى معلومات أن الفترة الماضية شهدت حصرا للعمالة غير المنتظمة والذين يزيد عددهم على مليون شخص، منهم من يحصل على إعانة من الحكومة بسبب جائحة كورونا ، وبالتالى فإن هناك خطوات جادة من الحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة والاهتمام بهم.