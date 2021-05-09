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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد اذان المغرب يوم 27 رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

صدى البلد

موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 27 رمضان .. يزداد البحث في محركات البحث العالمية وخاصة المحرك العالمي جوجل عن موعد أذان المغرب في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ولذلك ننشر موعد أذان المغرب في السابع والعشرين من رمضان 2021 كما ننشر إمساكية شهر رمضان 2021 في مصر.

مواقيت الصلاة اليوم فى السابع والعشرين من رمضان 2021 

حيث يؤذن لصلاة الظهر 11:51، العصر 3:28، و صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04. 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة . 

 

دعاء الرسول عند الإفطار

هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

 

 دعاء الافطار عند أهل البيت
دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

 

إمساكية شهر رمضان 

- الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28. 

مواقيت الصلاة موعد اذان المغرب يوم 27 رمضان موعد اذان المغرب اليوم 27 رمضان

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موعد اذان المغرب يوم 27 رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

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