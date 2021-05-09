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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفراولة والفانيليا .. وصفات سهلة لـ طريقة عمل الأيس كريم و تحدي الحر

طريقة عمل الايس كريم
طريقة عمل الايس كريم

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من الطقس الحار مما يجعل الكثير يميل إلى تناول السوائل و الأكلات التي تساعد على ترطيب الجسم وبالأخص الأيس كريم فهو من أبرز الحلويات التي يهتم العديد بتناولها خلال أشهر الصيف.

 

 

ايس كريم الفراولة  من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد

 

مقادير ايس كريم الفراولة 
2 باكو كريمة خفق فراولة 
باكو جيلى فراولة 1
و نصف كوب ماء 
كوب فراولة

طريقة تحضير ايس كريم الفراولة 
- إخلطى كريمة الخفق مع الفراولة المجروشة
-إخلطى الجيلى مع الماء على النار ثم أخلطى الجيلى مع الكريمة
-ضعى الخليط فى الفريزر حتى تتماسك وقدميه مزين بحبة فراولة

أيس كريم المستكة  للشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا

 

مقادير ايس كريم المستكة
2 كوب ماء 
2 كوب لبن بودرة 
كوب كريمه لباني 
ملعقه صغيره سحلب بودره 
باكو كريمه بودره 
نصف ملعقه صغيره مستكه مطحونه 
ربع كوب سكر فستق

طريقة تحضير ايس كريم المستكة
- اخلطي كل المكونات معا في الخلاط او العجانة
-عبئيه في علب للثلاجة او برطمنات يكون لها غطاء
-ضعيه في الفريزر حتى يتماسك قوامه وقدميه وزينيه بالفسدق

 

ايس كريم فانيليا من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ

مقادير ايس كريم فانيليا
ثمرات موز  حلقات مجمد
ربع كوب لبن 
ملعقة صغيرة فانيليا 
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
ملعقة صغيرة جوزة الطيب 
فارماسيل ملون  للوجه

طريقة تحضير ايس كريم فانيليا
- نضع الموز واللبن وجوزة الطيب والفانيليا والقرفة فى الكبة
- نخلط حتى تتجانس ثم ترفع و تقدم باردة مزينة بالفارماسيل
 

طريقة عمل الأيس كريم تحدي الحر اخبار الطقس الشيف غادة التلى طريقة عمل أيس كريم فانيليا أيس كريم فراولة

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