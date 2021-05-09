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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الاستعداد لـ امتحانات نهاية العام بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة اليوم الأحد الموافق 9– 5 – 2021 م بحضور الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والأستاذ على صبري أمين عام الجامعة.

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جامعة كفر الشيخ تؤكد على تطبيق نظام التعليم الهجين.. صور

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وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومنسوبي الجامعة التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.

وناقش مجلس جامعة كفر الشيخ متابعة استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين مع تخفيف حضور الطلاب للجامعة وأن يكون حضور الطلاب مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما ناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ بدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 م ودراسة خطط الكليات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على أن تبدأ في يونيو وتنتهي في أول يوليو المقبل وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

كما وجه د. دسوقي بإعداد قاعدة بيانات لكل كلية بعدد المشاريع البحثية الممولة من جهات أجنبية أو محليه والعائد منها مع تحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين للحصول على مشاريع .

وكلف رئيس الجامعة بتحديد أجندة المؤتمرات الدولية والإقليمية المقترحة والمزمع عقدها خلال العامين القادمين لعقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة مع تحديد اسم المؤتمر و الهدف ومدته وعدد المشاركين المتوقع والمحاضرين والعائد .

كما وجه رئيس الجامعة أيضاً بتحديد مواعيد تقدم الكليات للاعتماد "مؤسسي – برامجي" واهتمام الكليات بموقع الكلية باللغة الانجليزية.

جامعة كفرالشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ امتحانات الإجراءات الاحترازية

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