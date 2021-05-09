أحمد زهران مدافع العين الإماراتي: أتمنى عودة حسين الشحات.. واللعب لـ الأهلي حلم | حوار

بعيدون عن الوطن لكنهم لم يفارقوه بقلوبهم وجوارحهم، يدينون بالفضل والولاء لأم الدنيا، يحلمون بشرف ارتداء قميص منتخب مصر والدفاع عنه، وقيادته لمزيد من الإنجازات والبطولات.

هم نجوم المستقبل وأمل مصر في السنوات القادمة الذين سيتسلمون الراية من جيل محمد صلاح وأحمد حجازي والنني وتريزيجيه، لمواصلة رفع علم مصر فوق كل أرض وتحت أي سماء.

ويحرص "صدى البلد" على إلقاء الضوء على المواهب المصرية الشابة في معظم أنحاء العالم، وكان لنا لقاء أحمد زهران لاعب العين الإماراتي.. وإلى نص الحوار:

كيف بدأت قصتك مع كرة القدم؟

أنا أحمد زهران، مصري الجنسية، ولدت في الإمارات 2001، حكايتي مع كرة القدم بدأت كهواية مثل أي طفل يحب اللعبة، بدايتي كانت باللعب في إحدى الأكاديميات، ثم انضممت إلى الأهلي الإماراتي عام 2013 لمدة 3 سنوات، لكنني لم أشارك معه في مسابقة الدوري، بسبب عدم تسجيل اللاعبين الأجانب، ثم انتقلت بعدها إلى نادي دبي، بعد ذلك انتقلت إلى نادي النصر، وساهمت في حصد لقب الدوري مع فريق الناشئين، وتم تصعيدي لفريق الرديف، ثم انتقلت مطلع الموسم الحالي إلى نادي العين، ولكن لم أشارك، بسبب إصابتي بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم.

انضممت إلى منتخب مصر للناشئين لأول مرة عام 2016، بينما كان آخر معسكر لي مع منتخب مصر للشباب، تحت قيادة كابتن ربيع ياسين قبل ظهور فيروس كورونا.

ما مركزك في الملعب؟

مدافع.

من هو مثلك الأعلى؟

أحمد حجازي “محليا”، وفان دايك وسيرجيو راموس “ عالميا”.

ما هو أصعب موقف تعرضت له خلال مسيرتك؟

إصابتي بالرباط الصليبي مطلع الموسم الحالي، كنت أتطلع للمشاركة مع الفريق الأول للعين هذا الموسم، ولكن الحمد لله على كل حال.

ما رأيك في مستوى حسين الشحات مع الأهلي؟

كنت أتمنى أن ألعب معه في العين، الجميع هنا يتحدث عنه بشكل جيد، ويريدون عودته، أنا أيضا أتمنى بشكل شخصي عودته لصفوف العين مجددا، وفي النهاية هذا قراره، هو اختار الأهلي، ولا يوجد لاعب يرفض الأهلي.

لماذا تراجع مستوى حسين الشحات بعد انتقاله إلى الأهلي؟

قد يوفق لاعب في نادٍ، ثم ينتقل إلى فريق آخر ولا يقدم نفس المستوى، حسين الشحات لاعب كبير، وقادر على استعادة مستواه خلال الفترة المقبلة، حسين الشحات يتملك الأفضل، لتقديمه مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

هل تتابع الدوري المصري؟

نعم، أنا أهلاوي، لكن أتابع الزمالك والعديد من الأندية، لدي العديد من أصدقائي الذين يلعبون في الدوري المصري.

ما موقفك من الانتقال إلى الدوري المصري مستقبلا؟

بالتأكيد أرحب، الدوري المصري دوري كبير، ولا أحد يرفض اللعب في بلده.

هل يوجد نادٍ محدد في الدوري المصري تريد اللعب له؟

أنا أهلاوي، لكن ليس لدي في مشكلة في اللعب للزمالك أو أي نادٍ آخر، ولكن تبقى الأولوية للأهلي، في النهاية حلم أي لاعب أن يلعب في النادي الذي يشجعه.

هل تلقيت أي عروضا من الدوري المصري في وقت سابق؟

لا، اسمي لم يتداول في وسائل الإعلام بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، وبالتالي الأندية لا تعرفني، أي عروض ستأتي لي خلال الفترة المقبلة سأدرسها.

رأيك في مسابقة الدوري الموسم الحالي؟

الأهلي تفوق على الزمالك في مباراة الدور الأول، لكن أرى أن المنافسة مشتعلة، وأتوقع أن يكون الدوري أهلاويا.

أفضل لاعب في الدوري المصري من وجهة نظرك؟

من الصعب أن أختار لاعبا معينا، ولكن يعجبني أداء محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي.

ماذا يمثل لك النجم المصري محمد صلاح؟

محمد صلاح قدوة لأي لاعب، وعلى أي لاعب لديه حلم وطموح أن يتعلم من محمد صلاح.

هل تفكر في خوض تجربة الاحتراف؟

بالتأكيد، لكن ليس الآن، أنا أركز فقط مع نادي العين في الوقت الحالي.

ما هي رسالتك لجماهير العين والجماهير المصرية؟

أقول لجماهير العين ترقبوا القادم، وللجماهير المصرية، دفاع مصر في أمان.