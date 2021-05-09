نشرة أخبار العالم| أمريكا تصادر آلاف الأسلحة المحظورة ببحر العرب.. السعودية تدعو المواطنين لتحري هلال شوال.. ونتنياهو يرد على الإدانات الدولية

البحرية الأمريكية تصادر آلاف الأسلحة المحظورة ببحر العرب

نتنياهو: نرفض الإدانات والضغوط بشأن وقف الاستيطان في القدس

السعودية.. المحكمة العليا تدعو المواطنين لتحري هلال شوال الثلاثاء

الإمارات تحدد 5 إجراءات مهمة للحد من كورونا في العيد

وثائق مسربة جديدة تكشف مناقشة علماء صينيين استخدام كورونا كسلاح بيولوجي

خرجت عن السيطرة.. إعلان خطير لمنظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الهندية



شهدت الساحة الدولية والعالمية اليوم، الأحد، العديد من الأحداث والتطورات المهمة في عدد من القضايا والملفات المحورية وتصدر ذلك:

نتنياهو: نرفض الإدانات والضغوط بشأن وقف الاستيطان في القدس

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفض بلاده بشدة الضغوط لعدم البناء في القدس المحتلة.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو إن إسرائيل "ترفض بشدة" الضغوط لعدم البناء في القدس، بعد الإدانات الدولية لتصعيد الاحتلال في القدس وعمليات إجلاء الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح.

كما توعد نتنياهو، برد قوي من تل أبيب على أي إطلاق نار من قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق في المنطقة الواقعة بين الكيبوتس الكرمية وزكيم في منطقة شاطئ عسقلان بالقرب من قطاع غزة اليوم الأحد.

وزعمت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحريق نتج عن سقوط بالونات حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

البحرية الأمريكية تصادر آلاف الأسلحة المحظورة ببحر العرب.. فيديو وصور

أعلنت قوات القيادة المركزية للبحرية الأمريكية، اعتراض ومصادرة آلاف الأسلحة المحظورة من على مركب شراعي عديم الجنسية في المياه الدولية شمال بحر العرب.

وقال الأسطول الأمريكي الخامس على حسابه بموقع "تويتر" أمس السبت، إنه تم اعتراض آلاف الأسلحة غير المشروعة، بواسطة طراد الصواريخ الموجهة يو اس اس منتيري (CG 61)" في عملية تمت ببحر العرب خلال يومي 6-7 مايو.

وأضاف أن الأسلحة المهربة تضمنت "صواريخ موجهة روسية الصنع مضادة للدبابات وبنادق هجومية صينية من النوع 56، ومئات من بنادق رشاشة من طراز PKM، وبنادق قنص وقاذفات صواريخ".

وأوضح أن الطراد الموجه وفريق الحظر المتقدم لخفر السواحل الأمريكي، عثر على الشحنة أثناء صعود روتيني للتحقق من العلم، حيث يتم إجراؤه في المياه الدولية وفقًا للقانون الدولي العرفي.

وقدم طراد يو إس إس مونتيري، أكثر من 36 ساعة من المراقبة والتأمين لفرق الصعود والسفينة المحجوزة طوال العملية التي استمرت يومين.

وأضاف أنه "بعد إزالة جميع البضائع غير المشروعة، تم تقييم صلاحية المركب للإبحار، وبعد الاستجواب، تم تزويد طاقمه بالطعام والماء قبل إطلاق سراحه".

ولا تزال البحرية الأمريكية تبحث عن مصدر الشحنة الأصلي ووجهته المقصودة، حيث تم فتح تحقيق حاليا.

السعودية.. المحكمة العليا تدعو المواطنين لتحري هلال شوال الثلاثاء

دعت المحكمة العليا بالسعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442، مساء الثلاثاء المقبل.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، طالبت المحكمة العليا في بيان لها اليوم الأحد، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر شوال، بعد غد الثلاثاء الموافق 11 مايو.

وناشدت المحكمة العليا، كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت كل من لديه القدرة على الرؤية الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.

لا عيديات للأطفال.. الإمارات تصدر 5 إجراءات هامة للحد من كورونا في العيد

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات، 5 إجراءات احترازية يجب الالتزام بها خلال عيد الفطر للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، طالبت الهيئة بضرورة الالتزام بـ5 إجراءات احترازية في عيد الفطر، هي تجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط على أفراد العائلة الواحدة، والحرص على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتقديم التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران.

كما دعت إلى الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال، أو حتى صرفها من المصارف، وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

وناشدت الهيئة أفراد المجتمع الالتزام بما أصدرته الجهات المعنية من إجراءات، حتى بعد الانتهاء من أخذ جرعات لقاح كورونا.

وثائق مسربة جديدة تكشف مناقشة علماء صينيين استخدام كورونا كسلاح بيولوجي

وسط مواصلة العالم البحث عن أصول فيروس كورونا "كوفيد-19"، أظهرت وثائق عسكرية، معلومات حول مناقشة علماء صينيين استخدام هذا الوباء كسلاح بيولوجي.

وحسبما ذكر موقع "ريبابليك وورلد" وصحيفة "ذا أستراليان"، فإن قادة "جيش التحرير الشعبي الصيني" تنبأوا بأن الحرب العالمية الثالثة ستكون بأسلحة بيولوجية.

وأوضحت وثائق أن علماء عسكريين صينيين بحثوا، استخدام فيروسات السارس كسلاح بيولوجي عام 2015، أي قبل ظهور كورونا بـ5 سنوات، ما قد يعكس أنه تم تصنيعه في أحد مختبرات ووهان، وفق ما ذكر في وقت سابق.

كما كشفت الوثيقة التي جاءت بعنوان "الأصل غير الطبيعي لسارس والأنواع الجديدة من الفيروسات التي يصنعها الإنسان كأسلحة بيولوجية وراثية" عن خطط الجيش الصيني فيما يتعلق بالأسلحة البيولوجية، لافتة إلى أن هجوماً بسلاح بيولوجي قد يتسبب في "انهيار النظام الطبي للعدو".

وعلى إثر ذلك، قالت عالمة الفيروسات الصينية لي مينج يان "إن الوثيقة تعتبر كتاباً مدرسياً جديداً عن الأسلحة البيولوجية للجيش الصيني".

وأضافت العالمة الهاربة من الصين في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أنها ستترجم تلك الوثيقة إلى الإنجليزية مع متطوعين آخرين.

خرجت عن السيطرة.. إعلان خطير لمنظمة الصحة العالمية عن سلالة كورونا الهندية

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أحد الأسباب في تفشي العدوى الوبائية لفيروس كورونا، هي سلالته الهندية، التي تقتل يوميًا الآلاف في الهند، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، إن “السلالة المتحورة” بي واحد 617" التي اكتشفت في الهند للمرة الأولى في شهر أكتوبر، من أحد العوامل الكبيرة في تسريع انتشار الوباء بشكله الحالي".

وذكرت سوميا سواميناثان، أن النسخة المتحورة للسلالة "بي واحد 617"، خرجت عن السيطرة في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

وأضافت سواميناثان، وهي طبيبة أطفال وباحثة هندية، أن منظمة الصحة العالمية تصنف هذه السلالة المتحورة، ضمن قائمة المتحورات والمتغيرات الفيروسية الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس.

وعللت سواميناثان السبب، بأن لها قدرة على التفشي أكبر وكذلك قدرتها على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذي يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذي يصابون بالنسخة الأصلية.

ولفتت إلى أن "هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضا مقاوما للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية".

وفيما حملت المسئولة الكبيرة في منظمة الصحة العالمية الحكومة الهندية مسئولية الزيادة الهائلة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الهند، حذرت من أن مكافحة تفشي الوباء في الهند مهمة صعبة للغاية "لأن الوباء يتفشى بين آلاف الأشخاص ويتضاعف بوتيرة تجعل من الصعب للغاية إيقافه"، محذرة من أن التطعيم لوحده لن يكون كافيا لاستعادة السيطرة على الوضع.

وحذرت سواميناثان من أن "الأمر سيستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، للوصول إلى معدل 70 إلى 80%" من السكان الملقحين في الهند.

وتفوق الهند الآن في عدد الحالات اليومية من الإصابات والوفيات العالم كله، وتفوق الولايات المتحدة الأمريكية التي مازالت الأولى عالميًا في مجمل الوفيات والإصابات وليس في الحالات اليومية.

وتسجل الهند يوميًا نحو 4 آلاف وفاة و400 ألف إصابة وبائية، في تفشي هو الأكثر ترويعًا في العالم.

ورغم إن الهند تعد أكبر منتج للقاحات في العالم، إلا أنها لم تطعم حتى الآن إلا اثنين في المائة فقط من شعبها البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة.