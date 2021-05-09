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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء تعلن سقوط 5 شهداء جدد اليوم بفيروس كورونا

صدى البلد

نعت النقابة العامة للأطباء اليوم، 5 من شهداء فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضحت النقابة العامة للأطباء أسماء الشهداء كالتالي:


الشهيد الدكتور أحمد المهدي استشاري الجراحة العامة نائب مدير مستشفى دكرنس سابقا، الشهيد الـ (520).

الشهيد الدكتور جوزيف حبيب مرقص استشاري الجراحة العامة بقنا، الشهيد الـ (521).


الشهيد الدكتور مصطفى السعيد عبدالحميد داوود مدير مركز طب أسرة دوى الوسطى بالسنبلاوين،  الشهيد الـ (522).

الشهيد الدكتور أديب هنتر عطاالله استشارى حميات بمحافظة قنا مركز نجع حمادي، الشهيد الـ (523).

الشهيد الدكتور محمد محمد بدوي عامر مدير مستشفى رأس سدر الاسبق، الشهيد الـ (524). 

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فيروس كورونا محافظة قنا النقابة العامة للأطباء

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