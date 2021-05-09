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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس عمداء جامعة بنها يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

مجلس عمداء جامعة
مجلس عمداء جامعة بنها

عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

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تجديد تعيين مصطفى أبو الدهب أميناً لكلية التجارةوناقش المجلس استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 ، والتي من المقرر ان تبدأ خلال شهر يونيو وخطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.
واكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
ووجه " الجيزاوى" برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال اعمال الامتحانات ، بالاضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.
واضاف القائم باعمال رئيس الجامعة أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.


من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ضرورة البدء فى إعداد جداول الامتحانات فى اسرع وقت واعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.


وأشار نائب رئيس الجامعة الى تقسيم الطلاب على 3 فترات طوال اليوم في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
واكد " سمير" على اعادة هيكلة المقررات الدراسية المتبقية مع تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب بما يقلل الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعى.

من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعمال رئيس جامعة بنها صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعيين شيرين شوقى سليمان فى وظيفة أمينا لجامعة بنها بالمستوى الوظيفى العالية. 
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن تعيين شيرين شوقى أمينا للجامعة

اخبار محافظة القليوبية القليوبية جامعة بنها بنها وزير التعليم العالي

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