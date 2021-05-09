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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل الحلقة 27 .. دينا الشربينى تذهب لـ صبرى فواز

دينا الشربينى
دينا الشربينى

تشهد الحلقة 27 من مسلسل “ قصر النيل ”العديد من الاحداث ، حيث يكشف ممدوح “ محمود البزاوى ” لـ كاميليا ، تفاصيل ماحدث مع منصور السيوفى “ صبرى فواز " . 

 

إما سعاد “ ناردين فرج ” فإنها ترفض السفر مع منصور السيوفى الى الخارج ، وتقرر البقاء فى مصر . 

 

وقامت عايدة “ ريهام عبد الغفور ” بالذهاب لـ حسين “ محمد حاتم ” وعرضت عليه التعاون سوياً ، حتى وان وصل الامر لزواجهما . 

 

أما كاميليا فتذهب الى منصور السيوفى في ى الفيلا ، مما اصابه بالصدمة . 

 

 

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مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكشف "مخطط منصور"

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة 26 من مسلسل “ قصر النيل ” العديد من الأحداث لعل أبرزها خدعة كاميليا “ دينا الشربينى ” وشقيقها “ عمر السعيد ” لعمهما “ محمود البزاوى ” حيث حصلا منه على اعتراف بسرقة كنز منصور السيوفى.

 

أما البرنس علاء “ محمد محمود عبد العزيز ” فقام بسرقة الكنز،  بعد ان قام منصور السيوفى صبرى فواز “  والمحامى ” صلاح عبد الله " بإستبعاده من الخطة ، الا انه اتفق معهم بعد ذلك على ان يتقاسما الكنز.

 

فريق عمل مسلسل قصر النيل :

 

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

 

صبرى فواز دينا الشربيني محمد سليمان عمر السعيد مريم الخشت صلاح عبد الله محمد محمود عبد العزيز ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل محمود البزاوي ناردين فرج

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