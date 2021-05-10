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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دينية البرلمان تناقش مشروع الموازنة العامة لديوان الأوقاف.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إجتماعها اليوم الإثنين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

لجنة الإتصالات

كما تستكمل  لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظر طلبي الإحاطة المقدمة من السيد النائب سامي سليم، بشأن:
• عدم توافر خدمة التليفون الأرضي والإنترنت في بعض قرى والمناطق الموجودة في نطاق مراكز فايد– القصاصين – التل الكبير – أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية. 
• عدم توافر خدمة التليفون الأرضي والإنترنت في بعض القرى في نطاق المراكز التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان أمس ، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة ، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

 

ومن المقرر أن يستكمل البرلمان، الانعقاد ، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال.

 

يذكر أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة.

 

ويستكمل المجلس اليوم  جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.
 

الموازنة العامة البرلمان الموازنة العامة للدولة المخدرات الأوقاف تكنولوجيا مجلس النواب

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