بشرى لمرضى السكرى.. ساعة آبل الذكية القادمة تحتوى على ميزة خارقة

كشفت تقارير أن ساعة آبل الذكية القادمة ستصدر بميزة طبية جديدة وهى الكشف عن مستويات السكر فى الدم وكذلك تحديد مستوى ضغط الدم، الأمر الذى سيحدث ثورة تكنولوجية جديدة فى المساهمة فى حماية مرضى السكر والضغط .



وبحسب موقع USA Today فإن أحد موردى شركة آبل قد كشف أن ساعة آبل الذكية القادمة ستكون قادرة على قياس مستوى السكر والضغط وأيضا تحديد نسبة الكحول فى الدم، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم.



وستتفوق ساعة آبل الذكية القادمة على سابقتها من الجيل السادس التى استطاعت قياس مستويات الأكسجين فى الدم، حيث ستشمل الساعة الجديدة توفير الأمان والمتابعة الطبية لعشرات الملايين لاثنين من أكثر الأمراض المزمنة خطورة وانتشار فى العالم وهما مرض السكرى وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.

ومن المحتمل أن يثير التتبع الطبي الموسع لساعة آبل الذكية القادمة اهتمام المستهلكين ، خاصة المصابين بداء السكري من النوع 2 ، والذين قد يحتاجون إلى اختبار نسبة السكر في الدم عدة مرات يوميًا.



وكانت شركة آبل قد حققت أرقاما قياسية من ساعتها الذكية Apple Watch، حيث باعت أكثر من 100 مليون وحدة منها حول العالم، حيث تمتاز الساعات بخاصية قياس مستوى الأكسجين وحساب نبضات القلب، إلى جانب أكثر مستوي للتمارين الرياضية المختلفة.