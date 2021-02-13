100 مليون مستخدم يرتديها.. ساعة آبل الذكية تحقق أرقاما قياسية جديدة

أظهر تقرير نشرته شركة التحليلات Above Avalon، أن شركة آبل Apple الأمريكية، حقق أرقاما قياسية من ساعتها القابلة للارتداء Apple Watch، حيث شحنت أكثر من 100 مليون وحدة منها حول العالم.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أشار التقرير إلى أن نسبة 100 تمثل فقط 10% من مستخدمي أجهزة آيفون النشطين حول العالم، والذين يصل عددهم نحو مليار مستخدم، يستخدمون هاتف آبل.









وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لآبل، حيث حققت مبيعات ساعة Apple Watch الذكية عند إطلاقها لأول مرة في عام 2015، مبيعات كبيرة وظلت منذ ذلك الحين من أغلى المنتجات في فئتها.





وبينما كان عام 2020، هو أكثر الأعوام إنعاشا لمبيعات تلك الساعات الذكية، حيث تمكنت الشركة الأمريكية من شحن 30 مليون وحدة، وهو ما يزيد على أعوام 2015 و2016 و2017 مجتمعين.





ويمثل سوق الولايات المتحدة أكثر الأسواق رواجا للأجهزة الذكية القابلة للارتداء من آبل، حيث يقوم حوالي 35% تقريبا من مستخدمي آيفون بإقران هواتفهم بساعة Apple Watch.





وعلى الصعيد العالمي، لدي ساعات Apple Watch مجال أكبر للنمو، فهي تحتل المرتية الرابعة في قاشمة آبل لأفضل المبيعات خلفا لأجهزة آيفون وآيباد وماك، لكن من المرجح أن تزداد تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال العام الجاري 2021 والعام المقبل 2022، وفقًا لتقديرات المحللين.





وتمتاز ساعة Apple Watch الذكية بتصميمها الفريد ومميزاتها الحصرية، حيث تقدم بعض الميزات الفريدة من بينها خاصية قياس مستوى الأكسجين وحساب نبضات القلب، وقياس مستوى الأكسجين في الدم، غلأى جانب أكثر مستوي للتمارين الرياضية المختلفة.