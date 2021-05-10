مسلسل لحم غزال 27 : الشرطة تطارد ابن غادة عبد الرازق وموت زوج مى سليم

شهدت احداث الحلقة ٢٧ من مسلسل “لحم غزال” عددا من الاحداث المهمة نستعرضها من خلال السطور التالية ..

قيام “شوقى” ياسر الطوبجى زوج “شوق” مى سليم بإرسال الفيديو الخاص بها لاهل الحارة بعد طلاقها منها ،ثم يتعرض لحادث سير ويموت.

وهرب كريم" يوسف وائل نور ابن “غزال” غادة عبد الرازق من المزرعة التي يتم خلالها تجهيز المخدرات بعد محاولة القبض عليه من قبل رجال الشرطة.

وتذهب “غزال” غادة عبد الرازق إلى “كريم” يوسف وائل نور فى مزرعة “على” بعدما علمت بمكانه واكنها لم تلحقه لانه يهرب قبل وصولها.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد

