باحات الأقصى تتحول إلى ساحة حرب بين قوات الاحتلال والفلسطينيين ..شاهد

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من الصحفيين داخل المسجد الأقصى خلال اشتباكات مع شبان فلسطينيين.

وقال محافظ مدينة القدس المحتلة، عدنان غيث، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي بصدد ارتكاب مجزرة بحق المعتكفين في ساحات المسجد الأقصى”.

وذكر مركز الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال تمطر ساحات الأقصى بمئات القنابل والرصاص المطاطي العشوائي.

وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر إطلاق قنابل الصوت والغاز داخل المسجد الأقصى، فيما استمرت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، قصفا على موقعين في رفح الفلسطينية، وبيت لاهيا بقطاع غزة، وسط استمرار للأحداث في القدس.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن أنه سيعقد جلسة طارئة لبحث التوترات المتزايدة في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى، وسط تنديد المجتمع الدولي بما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.