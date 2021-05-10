في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.. إصابة عشرات الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، عن سقوط عشرات الإصابات بين صفوف الفلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى، في المواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تشهد ساحات المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل ساحات المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، وسط تواجد المرابطين داخل المسجد الأقصى.

فيما ذكرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، عن سماع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقالت إن إطلاق صافرات الإنذار جاء عقب إطلاق رشقة من الصواريخ باتجاه قطاع غزة، باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا إسرائيل بالتوقف عن عمليات إخلاء وهدم المنازل في القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمي.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصفا على موقعين في رفح الفلسطينية، وبيت لاهيا بقطاع غزة، وسط استمرار للأحداث في القدس.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض في بيان عاجل له، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعرب عن قلقه الشديد إزاء احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها بالقدس الشرقية.

أضاف البيان: "مستشار الأمن القومي الأمريكي يعبر لنظيره الإسرائيلي عن قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة في القدس واحتمال تهجير أسر فلسطينية من منازلها".

ومساء أمس الأحد، أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين لبحث التوترات المتزايدة في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى.

وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة. وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام.

وصباح أمس الأحد، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده لها الحق في البناء بالقدس، مشددا : "هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل فعله".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، والذي شدد فيه قائلا: "نحن أيضا لدينا الحق في بناء القدس والبناء فيها، هذا ما فعلناه، وهذا ما سنواصل فعله".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد رفضت تصريحات نتنياهو، وشددت على أن أعمال البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف قرارات الشرعية الدولية، وتتناقض مع قواعد القانون الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شعبنا البطل في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان".