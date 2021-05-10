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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تغليب صوت الحكمة

ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس السيادة السوداني يناقشان تحديات المنطقة

بن زايد وعبد الفتاح
بن زايد وعبد الفتاح البرهان

بحث ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عددًا من القضايا الثنائية والدولية.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، ناقش الجانبان، العلاقات التي تجمع الإمارات والسودان وسبل تنمية التعاون والعمل المشترك وتعزيزه في جميع المجالات.

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كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وأكدا الطرفان توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدماً على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها.

وشدد الشيخ بن زايد على حرص الإمارات على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية خاصة خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه.

من جانبه، قال البرهان إن السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع الإمارات في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما .

وثمن مواقف الدولة تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه، مشيداً بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
 

الامارات السودان ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان

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