فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

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كشفت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية عن السيارة اكسبلورر تمبرلاين 2022، وهي نسخة من فورد اكسبلورر و لكنها مخصصة للتضاريس الوعرة و هي سيارة جديدة منفصلة عن كنج رانش الفاخره .

تستمد فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022 على محرك 2300 سي سي إيكوبوست 4 سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات، مع معدل سحب أقصى 2400 كيلوجرام و هو رقم جيد .

قاكت شركة فورد بتحديث أنظمة التوجيه والتعليق في فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022، مع ازدياد ارتفاع السيارة بـ 0.8 بوصه مقارنة بالموديل القياسي اما بالنسبة للتحديثات الجمالية فتشمل مصابيح ضباب LED جديدة وخطوط برتقالية في مختلف أنحاء الخارجية، مع جلود جديدة للداخلية وأنظمة كو بايلوت 360 الأحدث للسلامة بشكل قياسي .

حصلت فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022 على تحديثات ميكانيكية تشمل “نظام التحكم في التضاريس” القياسي بسبع وضعيات مختلفة للقيادة على الرمال والثلوج والصخور وغيرهم، مع تقنية التحكم في النزول من المرتفعات، وحماية إضافية لأسفل الجسد.

سعر فورد اكسبلورر تمبرلاين 2022

يبدأ سعر فورد اكسبلورر تيمبرلاين 2022 من 45.765 دولار امريكي اي ما يعادل 717.000 جنيه مصري في الولايات المتحدة الامريكية .