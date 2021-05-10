في يوم الصداقة.. البابا تواضروس يطلب من بابا الفاتيكان الصلاة من أجل حل المشكلة مع إثيوبيا

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، من قداسة البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي يوافق تاريخه اليوم الاثنين.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له، إن البابا تواضروس والبابا فرنسيس قدما التهنئة لبعضهما بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، أن قداسة البابا فرنسيس أعرب عن تثمينه لما فعله شهداء الإيمان والوطن في ليبيا من شهادة للإيمان المسيحي، وهو ما أكد عليه قداسة البابا تواضروس، الذي هنأ بدوره البابا فرنسيس بحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستين (اليوم ١٠ مايو)، قائلًا إنه يوم مفرح بالرغم من عدم إمكانية إقامة أية احتفالات به حسب العادة بسبب فيروس كورونا.

كما أعرب قداسة البابا فرنسيس، عن أمنيته أن يلتقي قداسة البابا تواضروس بعد انتهاء الجائحة، ورد قداسته بأمنية مماثلة، معربًا عن شكره للبابا فرنسيس على زيارته للعراق مؤخرًا التي وصفها قداسته بأنها زيارة مبارَكة وناجحة، مضيفًا أنها ذكرته بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر في ٢٠١٧.

بينما وصف قداسة البابا فرنسيس زيارته للعراق بأنها إشارة محبة ومودة لشعب تألم كثيرًا، وبعدها تبادل صاحبا القداسة الشكر طلبات الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل المشكلة مع إثيوبيا لكي تنتهي بسلام في أسرع وقت.

يذكر أنه تحل اليوم الذكرى الثامنة ليوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي اتفق صاحبا القداسة البابا تواضروس الثاني والبابا فرنسيس الأول في ذكرى لقائهما بالفاتيكان يوم ١٠ مايو ٢٠١٣.