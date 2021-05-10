الكويت.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن دخول الوافدين وعودة السينما

أكدت الحكومة الكويتية أن إجراءات السفر من فحص وخلافه مطلوبة للدول التي سيتم الوصول لها ، موضحة أن مرحلة الدخول إلى دولة الكويت حاليا مازالت للمواطنين الكويتيين فقط.

وأعلن مجلس وزراء الكويت، اليوم الاثنين، إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد أعتبارا من أول أيام عيد الفطر، كما اتخذ عددا من القرارات تخص الأنشطة التجارية ودور السينما والمطاعم والمقاهي وتحديد نسب العاملين في مقار العمل ورحلات الطيران التجارية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق جميع الأنشطة التجارية من الثامنة مساء حتى 5 فجرا اعتبارا من أول أيام العيد، باستثناء المطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة والصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية والمستلزمات الطبية والتموينية.

كما حدد المجلس نسبة العاملين في القطاعين الخاص والعام بما لا يتجاوز 60%، معلنا فتح دور السينما والمطاعم.

وأكد المجلس أنه لادخول من الخارج إلا للمواطنين، أما المقيمين بموافقة اللجنة العليا لتطبيق الاشتراطات الصحية، موضحا أن خطة الحجر المؤسسي والمنزلي للقادمين ما زالت موجودة.

وأوضح أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من "النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا" سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول 14 يوما على الأقل، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوقفت السلطات الكويتية رحلات الطيران التجارية المباشرة مع "النيبال - باكستان - بنغلاديش - سيرلانكا" باستثناء رحلات الشحن وذلك حتى إشعار آخر.