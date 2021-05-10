المفتي: الرسول كان يتسحر قبل الفجر بـ 25 دقيقة

عبر فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن أهمية الصيام في شهر رمضان الكريم.



وقال شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الصوم مرحلة شفافة للروح وتجعل الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى.

وتابع رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الرسول كان يتسحر قبل موعد أذان الفجر بما يعادل 25 دقيقة.



وأكمل رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه لذلك تأخير السحور إلى قرب موعد آذان الفجر سنة عن الرسول ص.



وأكد أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر الله أكبر فهو أذن ببدء الصيام.