جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

بصراحة تحديات كبيرة تواجه مصر اليوم وكان الله فى عون الرئيس السيسى المطلوب منه مجابهة كل هذه التحديات دون تردد .. الإرهاب من ناحية وقد نجحت مصر إلى حد كبير فى القضاء عليه بفضل قوة وصلابة جيشها وشرطتها الباسلة و أيضا وعى الشعب ..ومعضلة سد النهضة الأثيوبى ويقينى أن السيد الرئيس حسم هذه المشكلة فى تصريحاته الأخيرة والقوية التى تؤكد عدم التفريط فى نقطة مياه واحدة من حصة مصر التاريخية واستخدام كل أوراق الضغط المتاحة بما فيها القوة الغاشمة للدفاع عن مياه النيل لأنها بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت..ومشكلة كورونا هذا الوباء الذى يضرب العالم كله بما فيهم الدول العظمى ولايستثنى أحدا على الكوكب .. وحسنا فعلت الحكومة مؤخرا حينما بدأت فى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمحاصرة الوباء بغلق المحلات وأماكن التجمعات التى تزيد من أعداد المصابين بكورونا وأطالبها بالتركيز على الاحياء الشعبية المكتظة بالسكان فى تطبيق هذه الاجراءات خاصة المقاهى المنتشرة فى الشوارع الجانبية ..أكيد يد الحكومة وحدها لاتكفى ومن المهم جدا أن يتعاون المصريون معها فى الامتثال لهذه الإجراءات وعدم الاعتراض حفاظا على صحتهم التى تعنى الكثير ' يقول الله تعالى : "وأنفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين( 195البقرة)

ومن الواضح أن كوفيد 19حتى اللحظة التى أكتب فيها هذه السطور لم تصل خطورته للمصريين برغم فقد الكثير من الاصدقاء والأحبة كل يوم علاوة على إصابة الملايين حول العالم ناهيك عن الأعداد الرهيبة فى أعداد الوفيات .. وأظن المشاهد المروعة التى تأتينا من الهند كفيلة بأن نستخلص منها الدروس والعبر ونحرص على الأقل بارتداء الكمامة كنوع من الوقاية واحتراما أيضا للقانون لأن الوعى فى مثل هذه الظروف العصيبة بمثابة حائط الصد لمواجهة شراسة الفيروس القاتل فلاتستهينوا يامصريين بأرواحكم ..كما أطالب الحكومة أيضا أن تسابق الزمن لتطعيم المواطنين وليس من المعقول حتى هذه اللحظة أن يتم تطعيم مليون مواطن فقط برغم وجود 10ملايين لقاح فى مخازن وزارة الصحة والسبب بطء الاجراءات فى عمليات التسجيل وخلافه .

اذن مطلوب على وجه السرعة تغيير هذه الٱلية لأن الوباء لايرحم ويحصد كل يوم ٱلاف الأرواح العزيزة على الجميع .. وأنصح الاخوة المصابين بكورونا بعدم مخالطة الأصحاء والالتزام بالبيت خلال فترة الاصابة حتى لاينقلون الفيروس لغيرهم وهذا ليس عيبا أو انتقاصا منهم بل هو اقتداء برسول الله صلى عليه وسلم القائل :"لايورد الممرض المصح" اى لا يخالط المريض بالوباء المصح اى المعافى .. كما أرشد عليه الصلاة والسلام فى مثل هذه الظروف أن يردد المسلم : "بسم الله الذى لايضر مع اسمه شىء فى الأرض ولافى السماء وهو السميع العليم " عدة مرات ' لأجل ذلك كله أردت فقط من خلال هذا المقال أن أوجه كلمة للمصريين .