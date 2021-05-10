ننشر قائمة أسماء المرشحين النهائية لرئاسة جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة بنها، بعد إجتماع لجنة البت في الطعون اليوم الإثنين وفق الجدول الزمني السابق الإعلان عنه، والتي تضمنت 7 مرشحين.

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وتقرر أن يكوم موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس جامعة بنها يوم الخميس 10 يونيو بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.



من ناحية أخري عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وناقش المجلس استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021 ، المقرر أن تبدأ خلال شهر يونيو وخطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.



وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



ووجه " الجيزاوى" برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال اعمال الامتحانات ، بالاضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.



وأضاف القائم باعمال رئيس الجامعة أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.