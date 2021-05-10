لميس الحديدي عن القضية الفلسطينية: ستبقي الصراع الأكبر في المنطقة.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى.



وقالت "الحديدي"، أثناء تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "المنطقة لن تشهد استقرارا من دون حل القضية الفلسطينية".



وأكدت "ما يحدث في فلسطين جرائم ضد الإنسانية، والحل هو إيجاد حلول وليس إدارة الأزمة، لأن كل ما حدث كان محاولة لإدارة الأزمة".



وأضافت "عدوان إسرائيل الصاروخي على غزة قبيل الإفطار أسقطت 20 شهيدا من بينهم 9 أطفال"، متابعة "منظمات حقوق الإنسان لا تتحدث عن الجرائم التي تحدث.. والقضية ليست قضية الشيخ جراح فقط، لكن ما يحدث في القدس يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقي الصراع الأكبر في المنطقة".

واستطردت "غداً سيعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على المستوى الوزاري ونتمنى أن تخرج قرارات قوية تتناسب مع مجريات الأمور وتصاعد الأحداث في القدس المحتلة".

