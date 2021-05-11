هنية: سنستمر ما لم يوقف الاحتلال العدوان والإرهاب في القدس والأقصى

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية أن التصعيد الجاري بين المقاومة والشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي رسخ ميزان قوة جديد.

وبحسب التصريح الصادر عن مكتبه، قال إسماعيل هنية: "لقد رسخت القدس ميزان قوة جديد سياسيًا وجماهيريًا وميدانيًا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة شعبنا تنتصر".

وأضاف أن: "معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء".

وتابع: "نحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

من جانبها، أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، بياناً أطلقت فيه اسم سيف القدس على المعركة التي تخوضها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية، قالت الغرفة المشتركة في بيانها "نصرة للمدينة المقدسة ورداً على جرائم الاحتلال بحق أهلها، واستجابةً لصرخات أحرارها وحرائرها، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية في إطار الغرفة المشتركة وضمن معركة سيف القدس من توجيه ضرباتٍ للاحتلال".

وأضافت الغرفة المشتركة:" نقول للعدو بأننا سبق وأن حذرناه من التمادي في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا، لكنه استمر في غيّه بلا وازعٍ ولا رادع، لذا فقد آن الأوان له أن يدفع فاتورة الحساب".

وتابعت "لقد راكمنا قوتنا لحماية أبناء شعبنا في كل مكان ولن نتخلى عنهم مهما كانت التبعات، فسلاحنا هو سلاح لكل شعبنا أينما كان".

وأردفت "ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة"، مضيفة:" نطمئن أبناء شعبنا عامةً وفي القدس خاصةً، بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم".