متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

متى وقفة عيد الفطر 2021 في لعله من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون لأنها تعلن انقضاء شهر رمضان وتعلن موعد عيد الفطر المبارك 2021 - 1442 ، ليكون اليوم التالي لها هو أول أيام العيد ، حيث إنه من المعروف أن وقفة عيد الفطر تعني هجريًا آخر يوم رمضان ونهاية الصوم، ليكون عيد الفطر في الأول من شهر شوال، حيث يحتفل به المسلمون ويؤدون شعائره من صلاة عيد وإظهار البهجة والسرور والتوسعة على الأهل وما نحوها من السُنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العيد، ويوم عيد الفطر المبارك من أعياد الإسلام العظيمة بالنسبة لأهل الأرض، حيث يأتي بعد شعيرة الصوم في شهر رمضان المبارك.



متى وقفة عيد الفطر 2021

متى عيد الفطر 2021 في مصر، بحسب الحسابات الفلكية ، فإن شهر رمضان ثلاثون يومًا، وبناء عليه فإن يوم غد الأربعاء الموافق 30 رمضان 1442 و12 مايو 2021 يكون هو المتمم للشهر وآخر أيام الصيام وبالتالي هو وقفة عيد الفطر 2021 م، إلا أنه من المقرر أن تستطلع الإفتاء المصرية مغرب اليوم هلال شوال ، لتبين هل يتم شهر رمضان أيامه الثلاثين ويوافق الموعد الفلكي عن وقفة عيد الفطر ليكون يوم غد الأربعاء، أم يكون اليوم التاسع والعشرين من رمضان هو آخره، ويكون اليوم الثلاثاء وقفة عيد الفطر 2021 في مصر.

رؤية هلال شوال 1442 - 2021

رؤية هلال شوال 1442 - 2021 في مصر ، من المقرر أن تستطلعه دار الإفتاء المصرية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء الموافق 29 من رمضان 1442هـ، و11 مايو لعام 2021 م، لتعلن بذلك موعد عيد الفطر المبارك، هل يتم شهر رمضان أيامه الثلاثين ويوافق الموعد الفلكي لعيد الفطر ليكون يوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 م، أم يكون التاسع والعشرين من رمضان هو آخره، ويكون الأربعاء غرة شهر شوال.

موعد استطلاع هلال شوال

موعد استطلاع هلال شوال ، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم استطلاع هلال شهر شوال اليوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان 1442هـ الموافق 11-5-2021م، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في كلمة لمفتي الجمهورية، وكذلك في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة .

موعد عيد الفطر المبارك 2021

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر ، وهنا ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الفطر 2021 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم غد الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 11 مايو لعام 2021 م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في متى موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر ، سيتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر شوال في يوم التاسع والعشرين من رمضان أي غدا، والموافق 11 مايو الميلادي، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2021 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد عيد الفطر المبارك 2021 فلكيًا

موعد عيد الفطر المبارك 2021 فلكيًا في التقويم الميلادي، فإنه تشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر رمضان ستكون 30 يومًا كاملة، وتتوافق نهاية شهر رمضان في التقويم الهجري مع تاريخ 12 مايو 2021 في التقويم الميلادي، وبناء على هذه الحسابات فإنه يكون بداية شهر شوال يوم الخميس 13 مايو 2021، أي موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021م، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

متى عيد الفطر المبارك 1442 - 2021

متى عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 ؟، يكون عيد الفطر بعد رمضان، في اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد أجمع الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنّ ثُبوت شهر شوّال، وبدء عيد الفِطر يكون برؤية شاهدَين عَدلَين؛ واستدلّوا بما رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شهد شاهدانِ مسلمانِ فصوموا وأفطروا).

فقد بيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ انتهاء رمضان، وبدء يوم الفِطر يكون بشهادة شاهدَين عَدلَين، ورُوي عنه أنّ أعرابيَّين قدما إليه، فشهدا أنّهما شاهدا هِلال شوّال، فأمر النبيّ الناس بالفِطر، أمّا إن رأى الهلال شاهدٌ واحد، فإنّه لا يُفطر وحده، بل عليه أن يُفطر مع الناس، وهو قول الجُمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ واستدلّوا بِحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (والفطرُ يوم تُفطرون والأضحى يومَ تُضحُّونَ)؛ إذ يجب على الشخص الواحد موافقة الجماعة من الناس في الفطر، وعَدمه؛ لأنّ اتِّفاقهم على الصوم وعدم مشاهدتهم الهلال يدلّ على خطئه في الرؤية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه في حال لم يرَ أحد الهلال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فإنّه يجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ للحديث الذي رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقالَ: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له)؛ والمقصود بقول النبيّ: "اقدروا له"؛ أي أتمّوا الشهر ثلاثين يوماً، وفسّر ذلك حديث آخر للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،والحديث عام، وهو بذلك يشمل شعبان، ورمضان.

عدد أيام عيد الفطر شرعًا

عدد أيام عيد الفطر شرعًا ، حدَّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عدد أيام الفطر بيوم واحد، وجاء هذا التحديد بشكل صريح من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أنس -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما ، فقال : قد أبدلَكُم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما : يومَ الفطرِ والأضحى)، وعليه فيجوز صيام اليوم الثاني من شوّال؛ وهو اليوم الذي يَلي عيد الفِطر، وهذا دليل على عدم اعتباره من أيّام العيد؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم العيد، قال أبو سعيد الخدريّ: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ).

سنن عيد الفطر المبارك

سنن عيد الفطر فهناك مجموعة من الآداب والسُنن المستحبة في يوم العيد، ومنها الاغتسال، حيث إنه قد صح ذلك عن بعض الصحابة، فسأل رجلٌ عليًّا رضي الله عنه عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: "لا، الغسل الذي هو الغسل"، قال: "يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"، لبس ثياب جديدة يتجمل بها فعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) رواه البخاري (906).

سنن عيد الفطر، منها كذلك التطيب بأحسن الطيب، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه "كان يتطيب يوم الفطر"، كما في "أحكام العيدين"، وهذا التزين والتطيب إنما يكون من النساء في بيوتهن أمام أزواجهن ونسائهن ومحارمهن، ويستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج والقاعد في بيته؛ لأنه يوم الزينة فاستووا فيه.

من سنن العيد كذلك التكبير، حيث إنه يسنُّ التكبير في عيد الفطر: من رؤية الهلال؛ لقوله تعالى: «وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، وإكمال العدة يكون بإتمام الصيام، والتهنئة وتكون بأي لفظ مباح، وأفضلها: "تقبل الله منا ومنكم"، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن سنن العيد أيضًا التوسعة في الطعام والشراب، لا حرج من التوسعة في الطعام والشراب وأكل الطيب من الطعام في البيت.