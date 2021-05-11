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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 24 شهيدا بينهم 9 أطفال و103 مصابين في القصف الإسرائيلي

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وقوع 24 شهيدا من بينهم 9 أطفال، وإصابة 103 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بسبب قصف المقاومة.. إصابة 7 في عسقلان المحتلة

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قصف متبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، توجيه ضربة صاروخية كبيرة، على عسقلان المحتلة.

وقالت كتائب القسام، إن هذه الضربة، جاءت؛ ردا على استهداف بناية في قطاع غزة، على رؤوس ساكنيها.
 

وحذرت كتائب القسام، من تكرار الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف البيوت المدنية الآمنة، وهو ما يتم الرد عليه بتحويل عسقلان إلى جحيم.


وكشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، سقوط 4 إصابات، واستشهاد سيدة، في غارة إسرائيلية، استهدفت بناية سكنية غربي قطاع غزة.


ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة المسجد الأقصى الشريف، ولأمن وسلامة المصلين.
 

ودعت المملكة، في بيان لها، المجتمع الدولي، لتحميل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة الوقف الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.


وجددت الوزارة تأكيدها، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها “القدس الشرقية”، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الصحة الفلسطينية القصف الإسرائيلي قطاع غزة عسقلان المحتلة كتائب القسام

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