تطوير العشوائيات: حدائق أكتوبر لا تقل جودة عن أعلى مشروع استثماري في مصر .. فيديو

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن مشروع حدائق أكتوبر من أهم المشاريع التي تمت، مؤكدا أن المشروع لا يقل جودة أو رقي عن أي مشروع استثماري يتم على أرض مصر.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية اكسترا نيوز أنه مدينا المشروعات وكبرنا المساحات من أجل وجود عدد آكبر من المواطنين يتم نقلهم من المناطق غير الأمنة إلى مناطق أمنة.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه ما زال لدينا شهرى مايو ويونيو، وسيتم الانتهاء منه بشكل كلى خلال فى منتصف هذا العام، موضحا أنه خلال منتصف عام 2021 سيكون قد تم القضاء على المناطق غير الآمنة.

وأشار صديق إلى أن كل مشروع يتم دراسته على حدة، وتم خلال تطوير منطقة الزرايب تخصيص أماكن لفرز القمامة وأماكن لجمعها بخلاف إنشاء المدارس والوحدات الصحية .