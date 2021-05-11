الخميس.. أول أيام عيد الفطر فى العراق واليمن

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، ودار الافتاء العراقية، اليوم الثلاثاء، تعذر رؤية هلال شهر شوال.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال ديوان الوقف السني، إن غدا الأربعاء سيكون المتمم لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الخميس اول أيام شهر شهوال وعيد الفطر المبارك.

وأعلنت لجنة الاهلة في محافظة الحديدة باليمن، تعذر رؤية هلال شهر شوال، مشيرة إلى أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت كل من استراليا وماليزيا واندونيسيا، قد أعلنوا غدًا الأربعاء، المتمم لشهر رمضان، وبعد غدٍ الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك.

و أعلنت السعودية، تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير بالمملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، تعذَّر على لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الثلاثاء.