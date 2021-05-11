درس للي يسيب الأهلي.. رامز جلال: أفضل إصابة في البينت بول كانت لرمضان صبحي..فيديو

كشف الفنان رامز جلال عن كواليس أفضل إصابات في لعبة “البينت بول” مؤكدا أن أفضل إصابة كانت للاعب رمضان صبحي وكانت درس للى بيفكر يسيب النادي الأهلي.

وأضاف جلال خلال برنامج رامز عقله طار عبر فضائية ام بي سي مصر أن من حصل على المركز الثاني في لعبة “البينت بول” ثنائي انتي معلمة حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا “ضربتهم بمنتهى الرقة والضمير”.

وتابع الفنان رامز جلال أن من حصل على المركز الثالث في اللعبة كان المطرب حمادة هلال “بعد ما أخد إصابة بالغة في فمه حولته من حمادة هلال لحمادة أبو شفطورة”.

وأشار إلى أن من حصلت على المركز الرابع كانت الفنانة سمية الخشاب لخفة دمها بينما حصلت على المركز الخامس الفنانة ريم عبدالله معلقا “محستش بحاجة وتقريبا كانت واخدة حقنتين بنج”.

