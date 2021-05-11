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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الخلاف بين أحمد شيبة ومصطفى حجاج بسبب أغنية "أنا بتقطع من جوايا"..فيديو

أحمد شيبة
أحمد شيبة

قال المطرب أحمد شيبة ، إن أغنية "أنا بتقطع من جوايا" حصلت عليها من الأستاذ محسن الشبراوي وحصلت منه علي تنازل لها وذهبت بها عند الأستاذ طه الحكيم لتوزيعها مؤكدا أن مصطفي حجاج هو من قام بعمل دخلة الأغنية وتم الاتفاق علي ذألك .


وأضاف شيبة خلال لقائه في برنامج " شيخ الحارة " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " : أن بعد الاتفاق علي توزيع الأغنية بأسبوع فجأة أن مصطفي حجاج قام بغنائها وتوزيعها  ووجدتها علي الأنترنت واتصلت علي مصطفي حجاج بسبب هذه الحركة وقمت بعمل الأغنية وتوزيعها من جديد .


وأكد أحمد شيبة، أنه سيوافق على الغناء مع سعد الصغير وأمينة في حفلة حتى لو كانت حجم صور الدعاية الخاصة بهم أكبر منه، موضحا أنه لا يلتفت الى حجم الصورة والدعاية له بالنسبة لباقي المطربين، إذ أنه يهمه النجاح، كما أنه يرفض أن يؤدي دور ست في الأفلام أو المسلسلات.

وأضاف أنه يرفض الغناء بإسرائيل، متابعًا: "لو اتعرض عليا 100 مليون دولا مش هغني في إسرائيل"، مؤكدًا أنه كان يأمل منذ الطفولة أن يكون مطرب، وأنه كان سيغني أغنية "صح النوم" مع أحمد عدوية، إلا أن محمود الليثي غناها بدلًا منه.

 

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