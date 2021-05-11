نسرين أمين: شخصيتي مغرورة ولا أعرف التكبر

كشفت الفنانة نسرين آمين، تفاصيل جديدة بشأن شخصيتها، مؤكدة انه لديها العديد من المميزات في شخصيتها.

وأضافت أمين ، في حوار مع الاعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أنني شخصية مغرورة من قبل نجاحي في التمثيل ولكني لست شخصا متكبرا تماما ومغرورك فقط".



وتابعت الفنانة نسرين أمين، أنه:"كلي مميزات ومنها أنني صريحة، ولدي أمانة ولا اخون الأمانة وأكتم الأسرار"، مستطردة بقولها :"لدي شجاعة الاعتراف بحقيقتي وبنجاخي وفشلي في عمل فني".