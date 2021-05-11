يا ليلة العيد .. أغنية لأم كلثوم تفك حصار ملك مصر بالنادي الأهلي

ياليلة العيد انستينا وجددتي الامل فينا .. كلمات متعلقة في أذهان المصريين والعرب بحلول العيد ولياليه ، والتي تغنت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم ضمن مجموعة من الأغنيات في فيلم «دنانير» الذي عرض عام 1939، أي قبل 82 عاماً .

وفي عام 1363 هـ و 1944 م غنتها كوكب الشرق في حفل بالنادي الأهلي ليلة عيد الفطر المبارك بحضور الملك فاروق.

ولأغنية ياليلة العيد حكاية عظيمة من الحكايات الوطنية للنادي الأهلي منذ تأسيسه ، في عام 1944 فرض الإنجليز حصار إعلامي على الملك فاروق ملك مصر والسودان ، بعدم ذكر اسمه وهو ما رفضه الأهلي معبرا عن ذلك بإقامة الحفل على مسرحه

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اللجنة الفنية للقلعة الحمراء برئاسة فكري باشا اباظة ونائبه مصطفى امين حينها وجهت الدعوة للملك فاروق لحضور حفل ليلة عيد الفطر يوم 17 سبتمبر 1944 وعند دخوله للحفل هتف المصريين له في رسالة واضحة للانجليز بأن ملك مصر لا يحجب اسمه ولا يحاصر اعلاميا ، والجميع يردد اسمه في كل مكان لينجح الأهلي في كسر الحصار الاعلامي المفروض على ملك مصر

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وعندما انتهت أم كلثوم من شدوها ، منحها الملك وسام الكمال تقديرا لفنها ورغم أن لهذه الأغنية صلة بعيد الا انها اصبحت اغنية كل عيد سواء الفطر او الاضحى.

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82 عاما مروا على تلك الاغنية المبهجة وهي في الصدارة لم تستطع اي اغنية مزاحمتها او سحب الصدارة منها .

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واليكم كلمات الاغنية كاملة

يا ليلة العيد آنستينا ... وجددتي الأمل فينا

هلالك هل لعينينا ... فرحنا له وغنينا

وقلنا السعد حيجينا ... على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان ... ودار الكاس على الندمان

وغني الطير على الأغصان ... يحيي الفجر ليلة العيد

حبيبي مركبه تجري ... وروحي فى النسيم تسري

قولوا له يا جميل بدري ... حرام النوم فى ليلة العيد

يا نور العين يا غالي ... يا شاغل مهجتي وبالي

تعالى اعطف على حالي ... وهني القلب بليلة العيد

يا نيلنا ميتك سكر ... وزرعك فى الغيطان نور

تعيش يا نيل ونتهنى ... ونحيي لك ليالي العيد