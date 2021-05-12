عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا للبرلمان العربي لمناقشة التصعيد في القدس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت دولة الإمارات، أنها ستستضيف اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الاجتماع سيعقد افتراضيًا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء،  بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء لبحث العنف في الشرق الأوسط.

وتعرضت تل أبيب مساء اليوم لسيل من الصواريخ التي أُطلقت من غزّة، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين الإسرائيليين والقطاع المحاصر الذي تعرض بدوره لقصف وغارات تتسبب بدمار وبارتفاع في حصيلة الضحايا.

بعد تعرضها للقصف.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في مدينة اللد

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحماس

الامارات المسجد الأقصى القدس البرلمانات العربية مجلس الأمن الدولي الصواريخ الشرق الاوسط

ترشيحاتنا

حبا في كيان سيراميكا كليوباترا .. هيثم شعبان يحتفل بمولودته على طريقته الخاصة

قبل العيد.. الأعلى للمستشفيات الجامعية يوجه نصيحة مهمة للمواطنين .. فيديو

أول ظهور لـ إسماعيل هنية منذ اندلاع التصعيد مع إسرائيل ..فيديو

الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا للبرلمان العربي لمناقشة التصعيد في القدس

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع ليفانتي

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

بعد اكتشاف خيانته.. شاهد امرأة تنتقم من زوجها وعشيقته بطريقة شيطانية |صور

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحان الشهادة الإعدادية

فلكيا: الأربعاء المتمم لـ شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة العيد في محافظات مصر 2021

دار الافتاء تحدد موعد عيد الفطر 2021 وغرة شهر شوال 1442

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ