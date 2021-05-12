الإمارات تستضيف اجتماعا طارئا للبرلمان العربي لمناقشة التصعيد في القدس

أعلنت دولة الإمارات، أنها ستستضيف اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لبحث الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الاجتماع سيعقد افتراضيًا ويتضمن كلمات ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية وبيانا ختاميا.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء لبحث العنف في الشرق الأوسط.

وتعرضت تل أبيب مساء اليوم لسيل من الصواريخ التي أُطلقت من غزّة، في اليوم الثاني من التصعيد العنيف بين الإسرائيليين والقطاع المحاصر الذي تعرض بدوره لقصف وغارات تتسبب بدمار وبارتفاع في حصيلة الضحايا.