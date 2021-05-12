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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 آلاف مسجد استعدت لاستقبال المصلين في عيد الفطر بكفر الشيخ

المصلون ملتزمون بالإجراءات
المصلون ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأهالي المحافظة لالتزامهم أثناء أداء صلاة التراويح بالمساجد، بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامات، مؤكداً أنه تلقى تقريراً من الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، يبين أن غرفة العمليات بالمديرية بالتعاون مع غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي مخالفات في المساجد أثناء صلاة التراويح، مقدماً التهنئة لأهالي المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك، موجهاً بتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف الخاصة بأداء صلاة العيد.

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وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن 4 آلاف و30 مسجداً، استعدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بها، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة التي حددتها وزارة الأوقاف نصا أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.


وأوضح يونس، أنه شدد على تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف، للحفاظ على صحة المسلمين والأسر، مؤكداً أنه تم تحديد صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيّاً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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