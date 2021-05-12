محافظ الفيوم يُسعف شابًّا صدمته سيارة على الطريق

أنقذ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شابًا، أصيب في حادث سيارة، فر صاحبها هربا من مكان الواقعة، وتركه غارقا في دمائه.

الواقعة كانت خلال عودة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسيارته، من جولة، مَرَّ على بعض المستشفيات والمراكز الطبية؛ لمتابعة سير العمل بها، وأثناء عودته عبر طريق نادي محافظة الفيوم الرياضىي، شاهد شابا ملقى على الآسفلت والدماء تنزف منه، وفاقد للوعي.

وأوقف محافظ الفيوم، سيارته، وترجَّل منها، وأجرى بعض الإسعافات الأولية- باعتباره طبيبا- للشاب؛ للإفاقة، ولحين وصول سيارة الإسعاف التي طلبها، حيث نقلته إلى المستشفى العام لإجراء اللازم.