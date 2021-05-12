الكشف عن سبب وفاة أحمد صلاح حسني في مسلسل كوفيد 25

مسلسلات رمضان 2021

تصدر الفنان أحمد صلاح حسني تريند جوجل؛ بعد المشهد الذي أداه في نهاية الحلقة الـ14 من مسلسل "كوفيد 25".

وظهر أحمد صلاح حسني مضحيًا خلال تلك الحلقة بحياته، لكي ينقذ باقي أفراد العمل بالمسلسل، وذلك بعد فصله

لعربات القطار لكي يفصل المصابين عن الأصحاء.





وسبق أن وجهت كاتبة المسلسل، رسالة إلى أحمد صلاح حسني بعد هذه الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغير "تويتر"، قالت خلاها:"بتشرف إني بشتغل مع النجم أحمد صلاح حسني ومبسوطة بردود أفعال عن حلقة النهاردة.. هفتقد شخص رامي، عصب عني هو كان محتاج يكفر عن ذنبه وكلام ساره شجعه ينتهز الفرصة ويضحي بنفسه وممكن يكون نط من لقطر وعاش".



مسلسل"كوفيد25" بطولة كل من: يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.