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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هجوم مفاجئ.. شاب يطلق النار على مدرسة روسية ووفاة وإصابة أطفال ومعلمين

تجمع الأهالي أمام
تجمع الأهالي أمام المدرسة

نفذ شاب لم يكمل العشرين من عمره، هجوماً عنيفاً ومأساوياً على مدرسة روسية، حيث تسبب في قتل 7 أطفال وشخصين بالغين في المدرسة التي تقع في مدينة كازان الروسية، كما أصيب 21 شخصاً آخرين، معظمهم من الأطفال.

 

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قامت الشرطة الروسية باعتقال المشتبه فيه، بعد ما وقع الهجوم في عاصمة جمهورية تتارستان على بعد 820 كيلومترا شرق موسكو.

 

وصف رئيس الوزراء الروسي "ميخائيل ميشوستين" الواقعة بأنها مؤسفة للغاية، في حين وصف زعيم تتارستان “رستم مينيخانوف” الهجوم بأنه "مأساة كبرى"، وردا على إطلاق النار ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيراجع قوانين مراقبة الأسلحة في البلاد.

 

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وتعد حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة نسبيًا في روسيا والدليل على ذلك أن أحد آخر الحوادث الكبرى في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2018.

 

كيف وقع الهجوم؟

أعلن مينيخانوف، عن وفاة 7 أطفال - أربعة فتيان وثلاث فتيات - بالإضافة إلى معلمة ومدرسية في المدرسة، ويعتقد أن الأطفال كانوا في الصف الثامن (حوالي 15 عامًا)، مضيفا أن 18 طفلاً وثلاثة بالغين يعالجون في المستشفيات من إصابات بطلقات نارية وكسور وكدمات.

 

وقال مصدر في خدمات الطوارئ، إن الهجوم بدأ في حوالي الساعة 09:20 بالتوقيت المحلي، حيث تم إرسال أول إشارة من زر الانذار في المدرسة بعد دقائق، وقال طالب شاهد الهجوم: “خاف الجميع وقالوا أغلقوا الأبواب، وبعد حوالي دقيقة بدأ مدير المدرسة بالصراخ: نحن نغلق الأبواب! خرجنا بعد حوالي 15 دقيقة”.

 

تُظهر اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأطفال يقفزون من النوافذ للفرار بالإضافة إلى إجلاء الجرحى، ومنهم طفلين ماتا تيجة القفز من النوافذ، فيما ماتت" إلفيرا إجناتيفا"، مدرسة اللغة الإنجليزية البالغة من العمر 25 عاماً، أثناء محاولتها حماية أحد الأطفال.

وقال المصدر إنها دفعت الطفل بعيدًا عن الطريق في ممر وحاولت منع المسلح من إصابته لكنها أصيبت برصاصة قاتلة.

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