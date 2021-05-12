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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحذير عاجل من محافظ القاهرة لهؤلاء في العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدى بكل قوة وبمنتهى الحزم لهؤلاء المخالفين وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة .

وحذر محافظ القاهرة من تسول له نفسه القيام بأى محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة أثناء إجازة العيد أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم وسيعرض نفسه للمسائلة القانونية على الفور مؤكدًا أنه لا استثناءات في تطبيق القانون .

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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة  ١٥٤٩٦ ، و١١٤على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد .

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجازة عيد الفطر التعدى على أملاك الدولة

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