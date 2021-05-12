في ذكرى وفاة فلويد.. بايدن يوقع على حزمة قوانين جديدة

يمارس البيت الأبيض ضغطاً كبيرا على الكونجرس الأمريكي وكبار مفاوضيه حيث فرض مواعيد نهائية محددة للعمل على إصلاح البنية التحتية وضبط الأمن.

ووفقا لما نشره موقع "ذا هيل"،: صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي للصحفيين بأن الرئيس بايدن يرغب في التوقيع على مشروع قانون الشرطة ليصبح قانونًا بحلول 25 مايو ، في ذكرى وفاة جورج فلويد.

وقال السكرتير، إن البيت الأبيض يبحث عن تقدم في مشروع قانون البنية التحتية بحلول يوم ذكري فلويد ، مع توقعات بتوقيع بايدن على حزمة في القانون خلال الصيف.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن الاقتصاد الأمريكي يشهد أسرع نمو له خلال أربعة عقود في الأشهر المقبلة ، على الرغم من أن معدل التوسع قد لا يكون سلسًا طوال الوقت.

وقال بايدن: توقعت التوقعات أننا سنشهد أسرع نمو اقتصادي خلال ما يقرب من 40 عامًا في الأشهر القادمة ، ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح".

ولكنه حذر من أنه قد تكون هناك بقع وعرة في المستقبل ، كما يتضح من التباطؤ الحاد في نمو الوظائف في أبريل مقابل مارس.