ضوابط صلاة العيد.. الأوقاف: التكبيرات لا تزيد على 7 دقائق.. والصلاة منعقدة بالمساجد الكبرى ولن يسمح بإقامتها في الساحات.. وآداب العيد والاستمرار في الطاعة موضوع الخطبة

الأوقاف:

صلاة العيد مساجد صلاة الجمعة فقط ولن يسمح بإقامتها في الساحات

خطبة عيد الفطر حول آداب العيد وكيفية المواظبة على الطاعات بعد رمضان

التكبيرات 7 دقائق والخطبة لا تزيد على 10 دقائق

ساعات قليلة وينقضي شهر رمضان المعظم بروحانياته وأجوائه الإيمانية ويحل علينا عيد الفطر المبارك الذي أطلق عليه العلماء يوم الجائزة، فهنيئا لمن صام واجتهد في الطاعة خلال شهر رمضان حتى يكون من عتقاء الشهر الكريم من النار، إلا أن صلاة العيد هذا العام أفضل حالا من العام الماضي، حيث أغلقت المساجد والساحات، وتم أداؤها في المنازل بسبب جائحة كورونا، أما هذا العام وبفضل الله عز وجل وافقت الحكومة المصرية على فتح المساجد وأداء جميع الصلوات بما في ذلك صلا ة العيد.

وأكدت وزارة الأوقاف على إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها الجمعة فقط، وأنه لا مجال لإقامة صلاة العيد في أية ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المجتمع كله.

وطالبت الأوقاف، جميع المواطنين بمراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن سبع دقائق ، ومدة الصلاة على عشر دقائق.

ضوابط صلاة عيد الفطر

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر بعد إعلان مجلس الوزراء قصر صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط وعدم إقامتها في الساحات، والضوابط هي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

خطبة عيد الفطر

في السياق ذاته، نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية نص خطبة عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، وتضمنت الخطبة آداب العيد ومدى وجوب التحلي بها واتباعها، خاصة أنه يوم الجائزة.

كما تضمن نص الخطبة ضرورة المواظبة على الطاعات بعد رمضان، لأن المواظبة على الطاعات بعد شهر رمضان من علامات قبول الصيام والصلاة.

كيف تصلي العيد في المنزل

من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جواز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة، قائلاً: "يجوز أداء صلاة العيد فى المنزل فى ظل الظروف الراهنة ولك كامل الأجر والثواب ما دامت نيتك إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة في ظل الظروف الراهنة".

وقال وزير الأوقاف، فى مقطع فيديو بثه عبر قناته الشخصية على موقع "يوتيوب": "وإجابة لسؤال كيف نصلى العيد في المنزل فرادى أو جماعة، فإن صلاة العيد كصلاة الصبح سواء بسواء إلا أنك تكبر فى الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام بنية الصلاة وقبل قراءة الفاتحة 7 تكبيرات، ثم تتم الركعة كما تتم الركعة الأولى من صلاة الصبح، وفى الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة الفاتحة تكبر 5 تكبيرات وتصلى الركعتين بعد ذلك".