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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلن مقتل قائد لواء غزة .. وغارات جديدة على القطاع

حرب مستعرة على غزة
حرب مستعرة على غزة

واصلت قبل قليل إسرائيل شن غاراتها الجوية على قطاع غزة، في استمرارٍ لقصف المدنيين ورفع وتيرة الذعر والتصعيد العسكري في آخر أيام شهر رمضان، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وذكر جهاز الشاباك الإسرائيلي، إنه جرت عملية مشتركة قتلت باسم عيسى قائد لواء غزة في حماس.

كما أفادت شبكة العربية، بأن هناك أوامر بنشر  تعزيزات للمدفعية الثقيلة الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، في فرضٍ لحصار أمني عليها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى اليوم على مطلقي طائرة مسيرة مفخخة وخليتين لمطلقي قذائف مضادة للدروع تابعين لحماس" في غزة"، و"أحبط محاولة إطلاق دفعة من الصواريخ باتجاه عسقلان".

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وذكر المتحدث باسم الجيش الأسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" أن طائرة عسكرية إسرائيلية ضربت خلية مطلقي مسيرة تابعة لـ"حماس" في غزة خلال استعداداتها لإطلاق درون نحو إسرائيل.


كما أفاد المتحدث بأن قوات الجيش استهدفت منصة صواريخ تابعة لـ"حماس" شمالي غزة، كانت جاهزة لاطلاق 10 صواريخ باتحاه أسدود وعسقلان.

وأضاف أنه تم أيضا "القضاء على خليتيْن لمطلقي صواريخ مضادة للدروع " في القطاع، وذلك بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين باستهداف سيارة جيب في منطقة غلاف غزة بقذيفة مضادة للدروع أطلقتها "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم.

وحسب المتحدث الإسرائيلي، فإن مقاتلات حربية أغارت أيضا على موقعيْن لإنتاج الأسلحة في شمال قطاع غزة "تم إقامتهما في قلب الأحياء السكنية"، متهما "حماس" مرة أخرى باستخدام المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية"، ومددت وزارة الدفاع الإسرائيلية حالة الطوارئ لأسبوعين .
 

إسرائيل شن غارات غلاف قطاع غزة قصف المدنيين التصعيد العسكري اخر أيام شهر رمضان باسم عيسى قائد لواء غزة في حماس

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