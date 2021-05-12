وزير الخارجية الأمريكية ونتنياهو يتباحثان خفض التصعيد في غزة بـ اتصال هاتفي

تباحث وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التصعيد في غزة.

وحسب قناة "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد لـ نتنياهو ضرورة خفض التصعيد ونبذ العنف.

كما عبر بلينكن لنتنياهو عن مخاوفه من الهجمات الصاروخية من غزة، مشددا على أن واشنطن لا تريد التصعيد إلى حرب شاملة مع الفلسطينيين.

وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تكليف هادي عمرو نائب مساعده لشؤون إسرائيل والفلسطينيين، بالتوجه إلى المنطقة ولقاء قادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال بلينكن إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة للغاية بشأن ما يجري في غزة وإسرائيل".

