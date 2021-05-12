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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجلب السعادة.. تعرف على فوائد عشبة الميلانة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول عشبة الميلانة ..


فوائد الميلانة ...
1- يحفز افراز هرمون السعادة فيحسن المزاج 
2- يساعد على علاج الأرق، ويعالج الاكتئاب 
3-معالج طبيعي للصداع 
4- يقوي الذاكرة والتذكر
5- يغذي الكبد والطحال 
6- يقي من الانيميا (فقر الدم)
7- مضاد اكسدة قوي لذلك يقوي جهاز المناعة فيحمي من نزلات البرد ويقي من السرطان
8- يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويحرق الشحوم  لذلك يحمي من امراض القلب والاوعية 
9- يحسن الدوران الدموي لذلك يفيد مرضى ارتفاع الضغط
10- يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم
11- يساعد على التخلص من أمراض المثانة

 

عشبة ميلانة الميلانه فوائد الميلانة

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