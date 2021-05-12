تجلب السعادة.. تعرف على فوائد عشبة الميلانة
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول عشبة الميلانة ..
فوائد الميلانة ...
1- يحفز افراز هرمون السعادة فيحسن المزاج
2- يساعد على علاج الأرق، ويعالج الاكتئاب
3-معالج طبيعي للصداع
4- يقوي الذاكرة والتذكر
5- يغذي الكبد والطحال
6- يقي من الانيميا (فقر الدم)
7- مضاد اكسدة قوي لذلك يقوي جهاز المناعة فيحمي من نزلات البرد ويقي من السرطان
8- يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويحرق الشحوم لذلك يحمي من امراض القلب والاوعية
9- يحسن الدوران الدموي لذلك يفيد مرضى ارتفاع الضغط
10- يساعد على تنظيم مستويات سكر الدم
11- يساعد على التخلص من أمراض المثانة