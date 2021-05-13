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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة توثق لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ "تل أبيب".. فيديو

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

وثقت طائرة حولت مسارها عن مطار "بن جوريون" في الداخل المحتل، القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

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ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رشقة من صواريخ المقاومة الفلسطينية اتجاه تل أبيب ومحيطها قبل قليل.

وانطلقت صافرات الإنذار في محيط مدينة حيفا شمال إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ القصف الفلسطيني.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عن استشهاد منفذ عملية جنوب نابلس، وذلك عقب إطلاقه النار من مسدسه على قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إصابة 2 من جنود الاحتلال.

وأطلق شاب فلسطيني النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصاب بها اثنين من القوات، ليطلق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، ليستشهد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، للحديث عن الأوضاع في فلسطين.

وأعرب بايدن عن أمله في انتهاء العنف "عاجلا وليس آجلا"، مشيرا إلى أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وأضاف: "تواصلنا مع شركائنا في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات حول التوترات الأخيرة".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد، على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي- الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وسقوط عدد من الجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، بعدة صواريخ، مفترق السرايا "مجمع أبو خضرة الحكومي" في غزة.

بن جوريون إسرائيل صواريخ المقاومة الفلسطينية مدينة حيفا جيش الاحتلال الإسرائيلي

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